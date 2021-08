Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall mit einem Schwerverletzten

53940 Hellenthal (ots)

Am 08.08.2021 kam es gegen 01:55 Uhr in Hollerath bei Hellenthal auf der Luxemburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Hellenthal fuhr die B265 aus Richtung Miescheid kommend in Richtung Hellenthal. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Vorgärten der angrenzenden Grundstücke und prallte gegen eine Hausecke. Dabei wurde die Hauswand durchbrochen. Der schwerverletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Pkw geborgen werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in die Uniklinik nach Bonn gefahren. Die durchbrochene Hauswand machte es erforderlich, dass ein Statiker hinzugezogen werden musste, um das einsturzgefährdete Gebäude zu begutachten und mit Hilfe des THW zu sichern.

