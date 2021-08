Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rauchmelder warnte Bewohner

Kall (ots)

In einem Einfamilienhaus in Kall-Urft in der Straße Am Birnbaum kam es am Donnerstagmorgen (05.08.2021) gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Die Bewohner sind durch den Alarm ihres Rauchmelders aufgewacht. Die Küche befand sich voller Rauch, so dass ein 72-jähriger Mann umgehend die Feuerwehr alarmierte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Feuer bereits gelöscht. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischen Defekt eines Kühlschranks. Verletzt wurde niemand.

