Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl in einem Supermarkt

Weilerswist (ots)

Am heutigen frühen Donnerstagmorgen (05.08.2021) gegen 3.38 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bonner Straße in Weilerswist.

Mit einer Brechstange wurde in einen Supermarkt eingebrochen und mehrere Tabakwaren entwendet. In einem kleinen Waldstück in der Verlängerung des Buchenwegs konnte eine Tasche aufgefunden werden in der sich das Diebesgut befand. Es wurde umfangreich nach möglichen Tatverdächtigen gesucht. In dieser Fahndung konnte ein 22-jähriger Mann entdeckt werden. Dieser wurde überprüft. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann aggressiv.

Auf dem Weg zur Polizeiwache erlitt der Mann einen Gesundheitlichen Vorfall. Er kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Bestandteil der laufenden Kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell