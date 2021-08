Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall mit Verletzten

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (04.08.2021) gegen 14.05 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Kölner Straße in Euskirchen. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Euskirchen fuhr der 29-jährigen Autofahrerin aus Weilerswist die verkehrsbedingt anhielt auf. Dabei wurde der 53-jährige Mann verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.

