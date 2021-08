Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus auf dem Gelände des Kloster Steinfeld

Kall (ots)

Am Freitagabend (30.07.2021) gegen 21 Uhr bemerkten Gäste des Gästehauses Kloster Steinfeld in Kall laute Geräusche. Auf dem Gelände des Klosters wurden an einem Gebäude mehrere Fensterscheiben zerstört und ein Schuppentor aus der Verankerung gerissen. Im Gebäude selbst wurden Leuchtmittel und die Kegelbahnanlage beschädigt. Es wurde eine Gruppe von Jugendlichen gesichtet, die nach klirren der Scheiben die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

