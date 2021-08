Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Schleiden (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.08.2021) gegen 13.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Schneifelstraße in Schleiden-Olef. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Eschweiler musste aufgrund eines vor ihm fahrenden Müllwagens abbremsen. Eine dahinter fahrende 19-jährige Autofahrerin aus Mechernich schaffte es nicht mehr abzubremsen und fuhr dem 51-jährigen Mann auf. Dabei wurde die 19-jährige Frau verletzt. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrtauglich. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell