Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann durch Spezialeinsatzkommando festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend (23.40 Uhr) kam es in der Peter-Simon-Straße zu einer häuslichen Gewalt nach Streitigkeiten unter zwei Männern, die in einer Wohngemeinschaft leben.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte verschanzte sich ein 33-jähriger Tatverdächtiger in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der polizeibekannte Euskirchener verhielt sich nicht kooperativ. Eine Kommunikation war nicht möglich. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er im Besitz von Waffen ist.

Der 33-Jährige wurde durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen. Er blieb unverletzt und wurde der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell