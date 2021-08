Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug brannte aus

Zülpich (ots)

Am Montagabend gegen 20.28 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Euskirchen die Lüssemer Straße in Richtung Landstraße 162 in Zülpich-Nemmenich. Während der Fahrt qualmte sein Fahrzeug und fing anschließend an zu brennen. Die Feuerwehr musste den Vollbrand löschen. Der Mann blieb unverletzt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

