Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann fand seinen Porsche nicht mehr

Euskirchen (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Mechernich wollte zur Arbeit fahren und fand seinen Porsche nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass der Wagen geklaut wurde. Dabei handelt es sich um einenen weißen Porsche Coupé 911 GT3 / 911, Baujahr 2015. Der Porsche wurde am Samstagmorgen (31.07.2021) zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr in der Ringelstraße in Euskirchen-Billig entwendet. Der Wert des Fahrzeuges liegt im unteren sechstelligen Euro-Bereich

