POL-LG: ++ Motorradfahrer verliert Kontrolle - schwer verletzt ++ mit Baseballschläger verprügelt ++ geschädigter Pkw-Fahrer gesucht ++

Lüneburg

Bleckede - mit Baseballschläger verprügelt

Am 27.06.21, gegen 06.15 Uhr, kam es in einer Wohnunterkunft in der Lüneburger Straße zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 29-Jahre alten Mann. Der Streit eskalierte und in Folge wurde der 29-Jährige sowohl von dem 28-Jährigen als auch weiteren, bislang noch unbekannten Tätern u.a. mit einem Baseballschläger verprügelt. Der 29-Jährige wurde in Folge der Schläge schwer, ein 20 Jahre alter Zeuge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen, der u.a. eine blutende Kopfverletzung sowie einen Knochenbruch und diverse Prellungen erlitten hat, in ein Krankenhaus zur Behandlung. Der 28-Jährige stand zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Hintergrund des Streits war nach ersten Erkenntnissen vermutlich, dass der 28-Jährige laut Musik abspielte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 28-Jährigen ein und stellte u.a. einen Baseballschläger sicher.

Barendorf - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen dem 26.06.21, 18.00 Uhr, und dem 28.06.21, 10.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der auf einem Tankstellengelände in der Lüneburger Straße aufgestellt ist. Die Täter stahlen Bargeld und Zigaretten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Musikbox gestohlen

Mehrere Jugendliche hatten sich in der Nacht zum Sonntag, 27.06.21, am Kreidebergsee aufgehalten und dort auch über eine Musikbox Musik gehört. Gegen 03.15 Uhr fuhren zwei unbekannte Täter auf einem Motorroller an den Jugendlichen vorbei. Einer der beiden Personen ergriff im Vorbeifahren die Musikbox und die Täter fuhren davon. Die Täter trugen keine Schutzhelme, konnten jedoch nicht weiter beschrieben und das Kennzeichen nicht abgelesen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

In der Friedenstraße und in der Straße Am Berge wurden in einen Audi bzw. einen BMW eingebrochen. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchten die Pkw. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstanden Sachschäden von jeweils mehreren hundert Euro durch die Einbrüche. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Am 27.06.21, zwischen 04.00 und 08.45 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein hochwertiges, mattschwarzes Pedelec Cube, welches in der Waagestraße abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Briefkästen aufgebrochen

Eine unbekannte Täterin brach in der Nacht zum 27.06.21 mehrere Briefkästen in der Burmeisterstraße und in der Straße Hinter der Bardowicker Mauer auf. Zwischen 23.00 und 00.00 Uhr, wurden Briefe aus Briefkästen genommen, teilweise auf dem Boden verstreut und zumindest ein Brief geöffnet und gelesen. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen eine unbekannte hagere Frau von ca. 35 Jahren. Die Unbekannte war ca. 175 cm groß und hatte schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - nach Unfall geflüchtet

Am 27.06.21, zwischen 13.00 und 17.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen einen Peugeot, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades im Dornweg abgestellt war. An dem Peugeot entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen Fahrer eines Pkw Ford aus dem Landkreis Salzwedel stoppte die Polizei in den Abendstunden des 27.06.21 in der Hauptstraße von Jameln. Bei der Kontrolle des 43-Jährigen gegen 23:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen/THC fest.

Göhrde - mit Klapp-Pedelec verunfallt

Schwere Verletzungen erlitt eine 73 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 27.06.21 auf dem Wald-/Schotterweg von Govelin in Richtung Dübbekold. Sie verletzte sich gegen 15:50 Uhr schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dannenberg gebracht.

Lüchow - geschädigter Pkw-Fahrer gesucht

Vor einem Friseur in der Lange Straße wurde bereits am Donnerstag, 24.06.2021, zwischen 12.45 und 13.00 Uhr, der Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich bei der Polizei, jedoch konnte der Pkw nicht mehr am Unfallort festgestellt werden. Der Geschädigte wird gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Hühner gestohlen

Am 28.06.21, zwischen 03.30 und 04.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem umzäunten Bereich einer Parzelle eines Kleingartenvereins in der Hauenriede mehrere Hühner. Die Täter beschädigten zudem einen Zaum. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Scheibe eingeschlagen - Sparschwein gestohlen

Zwischen dem 25. und 28.06.21 schlugen unbekannte Täter in der Straße Im Böh ein Küchenfenster ein. Die Täter griffen durch das zerstörte Fenster und stahlen ein Sparschwein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Bad Bevensen - Motorradfahrer verliert Kontrolle - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 74 Jahre alter Motorradfahrer in den Nachmittagsstunden des 27.06.21 auf der Landesstraße 252 in einer Linkskurve. Der Mann rutschte mit seiner BMW gegen 15:40 Uhr aus ungeklärter Ursache der Kurve über eine kleine Böschung auf eine Wiese. Er wurde erst später durch Ersthelfer gefunden und in eine Klinik gebracht.

Lüder, OT. Langenbrügge - Vandalismus auf Gelände

Auf dem Gelände der Schliefenanlage in Langenbrüggen verursachten Unbekannte zwischen dem 24. und 27.06.21 einen Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Vandalen durchkniffen einen Zaun und beschädigten Teile der Schliefenanlage. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 27.06.21 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 19 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 20-Jähriger, wurde mit 143 km/h gemessen.

