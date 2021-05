Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse aus Rucksack gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Zons (ots)

Am Montag (10.05), gegen 17:20 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle an der Zollstraße zu einem Taschendiebstahl. Ein Unbekannter hatte unbemerkt die Geldbörse einer Frau aus deren Rucksack gestohlen. Das Opfer hatte die Tasche auf dem Rücken getragen, die Börse befand sich in einem Außenfach. Die Anzeigenerstatterin erinnerte sich später an einen Mann, der sich gemeinsam mit ihr an der Bushaltestelle aufhielt. Der mögliche Verdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkle gelockte Haare, nach Zeugenangaben "südländisches Erscheinungsbild", Kappe und Mund-Nasen-Schutz.

Das Kriminalkommissariat 25 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Tipps vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

