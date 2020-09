Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrer hatte Cannabis konsumiert

Borken (ots)

Ein Drogentest schlug in der Nacht zum Freitag bei einem Autofahrer in Borken positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Polizeibeamte hatten den 21-Jährigen auf der Josefstraße kontrolliert. Seine Fahrt fand damit ein unfreiwilliges Ende - die Beamten brachten ihn zur Wache, wo ein Arzt ihm zum Nachweis des Drogenkonsums eine Blutprobe entnahm. Darüber hinaus fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

