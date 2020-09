Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche in der Nacht zu Freitag

Bocholt (ots)

Zu zwei Geschäftseinbrüchen ist es in der Nacht zum Freitag in Bocholt gekommen. Im ersten Fall gelang es den Täter, in ein Gebäude am Josef-Jakob-Platz einzudringen. Die Unbekannten durchsuchten die Räume. Ob sie etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die zweite Tat spielte sich am Ostwall ab - dort drangen Unbekannte mit Gewalt in eine Apotheke ein. Auch dort ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

