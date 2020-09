Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Gronau-Epe abgespielt hat. Ein 25 Jahre alter Ahauser befuhr gegen 18.55 Uhr die Oststraße in Richtung Schelverweg. Weil der Ahauser nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, bremste er sein Auto verkehrsbedingt ab. Eine hinter ihm fahrende 50-Jährige bemerkte das zu spät. Die Gronauerin versuchte nach links auszuweichen, um einen Aufprall zu vermeiden. Ihr Wagen streifte dabei das Fahrzeug des Ahausers und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihre ebenfalls leicht verletzte 14 Jahre alte Beifahrerin kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

