Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Großeinsatz der Polizei: Beweismittel im Betrugsverfahren sichergestellt

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

In den frühen Morgenstunden, am Mittwoch (12.5.), kam es in einem Industriegebiet in Dormagen zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 4 Uhr verschafften sich Kräfte einer Spezialeinheit Zutritt zu insgesamt zwei Objekten, welche anschließend von der Kripo durchsucht wurden. Hintergrund des Einsatzes ist ein umfangreiches Betrugsermittlungsverfahren, bei dem es eine Vielzahl von Geschädigten gibt. Die Schadenssumme beläuft sich bislang auf einen hohen, sechsstelligen Betrag.

Das Verfahren richtet sich gegen zwei Männer aus Dormagen im Alter von 25 und 39 Jahren, die bereits in der Vergangenheit mit unterschiedlich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten sind. Sie sollen gewerbsmäßig vermeintlich hochwertige Ware angeboten, jedoch nach Bezahlung nicht geliefert haben.

Die Beamten stellten Beweismittel sicher, die nun entsprechend ausgewertet werden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 25 der Polizei im Rhein - Kreis Neuss dauern an.

Anfragen von Pressevertretern sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

