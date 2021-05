Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auflieger mit Mähdreschern kollidiert mit Auto - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Montagvormittag (10.05.) rief eine Autofahrerin die Polizei. Sie schilderte, dass sie gegen 10:40 Uhr die Herzogstraße vom Degenhof in Richtung Jägerhof befuhr. An einer Ampel, auf Höhe einer Tankstelle, befand sich ein Lastkraftwagen vor ihr, der unvermittelt den Rückwärtsgang einlegte und mit der Front ihres Autos zusammenstieß. Anschließend sei der Transporter links auf die Landstraße 142 abgebogen und davon gefahren. Es soll sich um eine graue Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Die Sattelzugmaschine hatte nach Zeugenaussagen zwei grüne Mähdrescher geladen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den beteiligten Lkw oder dessen Fahrer geben beziehungsweise Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setze.

