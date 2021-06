Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 26./27.06.21+++Betrügerische Anrufe in Lüneburg+++Mit Anscheinswaffe unterwegs+++Ladendieb versucht zu flüchten+++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Betrügerische Anrufe

Am Freitag und Samstag versuchten die unbekannten Betrüger bei mehreren Bürgern in Stadt und Landkreis sich telefonisch als Polizeibeamte auszugeben und fragten nach Geld und Wertgegenständen, die sie in Verwahrung nehmen wollten. Eine weitere Masche am Telefon war, dem geschockten Anrufer zu erzählen, dass ein naher Verwandter im Krankenhaus liegen würde und Geld für ein teures Medikament bräuchte. Die Angerufenen verhielten sich richtig, indem sie das Gespräch beendeten und sich im Anschluss bei der Polizei informierten und beruhigt werden konnten.

Betrunken auf dem EBike

Ein 43jähriger befuhr am Freitagabend gegen Mitternacht die Lünertorstraße in Richtung stadteinwärts. Aufgrund seiner Alkoholisierung von mehr als zwei Promille geriet er vermutlich an die Borsteinkante und stürzte mit dem EBike auf den Asphalt. Er kam leichtverletzt ins Klinikum, hier wurde auch gleich die polizeilich angeordnete Blutprobe entnommen.

Mit Anscheinswaffe unterwegs

Der 20jährige ging am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr durch die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und hatte sichtbar eine schwarze Druckluftpistole bei sich. Die herbeigerufene Polizei fand bei der Durchsuchung seiner Person auch noch einen Teleskopschlagstock und Drogen. Alle verbotenen Sachen wurden von der Polizei beschlagnahmt, der 20jährige äußerte sich nicht weiter zu diesen. Ihn erwartet nun ein Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Randalierer Am Sande

Der 28jährige ist der Polizei schon bekannt. Am frühen Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr wollte er in eine Bäckerei Am Sande, um hier seinen Hunger und Durst zu stillen. Dass die Bäckerei zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell geöffnet hatte und die anwesende 32jährige Angestellte noch in Vorbereitung auf die Öffnung war, interessierte den alkoholisierten 28jährigen nicht Er beschimpfte die Angestellte, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Die erteilte dem Heißsporn einen Platzverweis, den er ignorierte. Das ließen sich die Polizisten nicht gefallen und steckten ihn zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle.

Diebstahl mit Originalschlüsseln

Der unbekannte Täter entwendete am Freitagnachmittag erst den Haustürschlüssel aus der Schultasche eines Kindes, welche dieses auf der Terrasse abgestellt hat. Vermutlich begaben sich der oder die Täter dann in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Haus der Familie im Lüneburger Stadtteil Rotes Feld und entwendeten hier Bargeld in geringer Menge, außerdem Schmuck und technische Geräte. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Streit zwischen Eheleuten

Im Stadtteil Mittelfeld kam es am Samstagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Der 42jährige Mann und seine 34jährige Ehefrau stritten erst verbal, dann schlug der 43jährige seiner Frau mehrmals an den Kopf. Eine medizinische Versorgung der Frau war nicht von Nöten. Die hinzugezogene Polizei sprach dem Ehemann eine Wegweisung von zehn Tagen aus und leitete ein Strafverfahren wegen einer Körperverletzung gegen ihn ein.

Betrunken mit dem PKW unterwegs

Die 44jährige hatte definitiv zu tief ins Glas geschaut. Erst fuhr sie mit ihrem PKW Honda gegen ein geparktes Fahrzeug in der Von-Kleist-Straße. Durch den lauten Knall wurde ein Zeuge auf das Fahrzeug aufmerksam. Der sah die Dame dann in Schlangenlinien in Richtung Droste-Hülshoff-Straße davonfahren und verständigte die Polizei. Die Polizei konnte die 44jährige dann schlafend in ihrem Wohnhaus antreffen. Der Blutprobe konnte sie sich deshalb aber nicht entziehen, ihr Führerschein wurde von der Polizei auch gleich sichergestellt.

Gescheiterter Versuch sich einer Polizeikontrolle zu entziehen

Die 20jährige wollte sich am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr einfach nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Die Beamten wollten sie in ihrem PKW Polo einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Am Berge unterziehen. Das gefiel der 20jährigen überhaupt nicht, sie fuhr einfach los, als der Polizeibeamte neben ihrem Auto stand und touchierte diesen leicht, er wurde nicht verletzt. Beim zweiten Versuch das Fahrzeug anzuhalten, musste der Beamte einen Schritt zur Seite machen, um nicht angefahren zu werden. Als die Fahrerin dann kontrolliert werden konnte, ergaben sich keine Hinweise auf Einwirkungen durch Alkohol oder Drogen. Die 20jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ladendieb versucht zu flüchten

Der polizeibekannte 24jährige entwendete am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr Parfum im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße. Nachdem der Ladendetektiv ihn zur Rede gestellt hatte, gelang dem Dieb die Flucht durch die Lüneburger Einkaufsstraße. An der Johanniskirche konnte er vom Detektiv und Sicherheitspersonal gestellt werden. Er hatte noch weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft bei sich. Dieses wurde der Polizei übergeben, die leitete nun mehrere Strafverfahren gegen den 24jährigen ein.

Stadt Uelzen und Landkreis

Uelzen - Fahrt mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Am 25.06.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 14:00 Uhr in der Dieterichstraße eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht und die 31-jährige Frau aus Uelzen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Drogenvortest mittels Urin verläuft positiv auf THC.

Die Fahrzeugführerin muss sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihre Fahrt verantworten.

Uelzen - Fahrt mit PKW unter Drogeneinfluss

Am 25.06.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 16:00 Uhr in der Lüneburger Straße die 37-jährige Fahrzeugführerin eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass die 37-jährige Frau aus Uelzen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Drogenvortest mittels Urin verläuft positiv auf Amphetamin. Die Fahrzeugführerin aus Uelzen muss sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihre Fahrt verantworten.

Uelzen - Fahrt mit PKW unter Medikamenteneinfluss

Am 25.06.2021 kontrollieren Polizeibeamte gegen 17:50 Uhr in der Hambrocker Straße einen 32-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten feststellen, dass der 32-jährige Mann aus Uelzen unter dem Einfluss von Medikamenten steht, welche bei ihrer Einnahme zu einer Verkehrsuntüchtigkeit führen. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren für seine Fahrt verantworten.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ebstorf - Widerstand bei Durchsuchung hinsichtlich Betäubungsmittel Am 27.06.2021, gegen 00:38 Uhr, stürzt ein alkoholisierter 47-jähriger Mann aus Ebstorf im Mittelweg zu Boden und verletzt sich leicht. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen eingesetzten Rettungswagen wird der Mann durch den Rettungsdienst sowie eingesetzte Polizeibeamte vorsorglich zu seiner Wohnanschrift begleitet. Im Schuppen der Wohnanschrift kann der polizeibekannte 17-jährige Sohn des gestürzten Mannes angetroffen werden. Als dieser die Schuppentür öffnet, können die eingesetzten Polizeibeamten einen starken Marihuanageruch aus dem Schuppen feststellen. Da die beiden Männer mit der freiwilligen Durchsuchung des Schuppens nicht einverstanden sind, ordnet die Staatsanwaltschaft Lüneburg die Durchsuchung des Schuppens an. Als die Polizeibeamten mit der Durchsuchung beginnen möchten, werden sie von den Männern beleidigt und bedroht. Weiterhin leisten die Männer massiven Widerstand gegen die Maßnahmen der eingesetzten Beamten. Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt sowie des Reizstoffsprühgerätes können die Männer schließlich überwältigt werden. Hierbei werden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Im Rahmen der Durchsuchung kann schließlich eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die Männer müssen sich nun in eingeleiteten Strafverfahren für ihre Handlungen verantworten.

Verkehrsüberwachung

Emmendorf - Geschwindigkeitskontrolle B4 i.H. Hoystorfer Berg Am 26.06.2021 führt die Polizei Uelzen in der Zeit von 11:00 Uhr und 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B4 in Höhe Hoystorfer Berg durch. Hierbei werden vier Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wird hierbei von einem 52-jährigen Mann mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h geführt.

Suhlendorf - Kleinflächiger Brand eines Waldbodens

Am 25.06.2021 kommt es gegen 13:00 Uhr zu einem kleinflächigen Brand des Waldbodens zwischen Dalldorf und Meussliessen. Hierbei verbrennen circa 15 m² Waldboden. Der Brand kann im weiteren Verlauf durch die Freiwillige Feuerwehr Suhlendorf vollständig gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung auszugehen. Hinweis zur Aufklärung des Sachverhaltes nimmt die Polizeistation Rosche entgegen, Tel.: 05803 / 969340

Uelzen - Brand einer Papiertonne

Am 25.06.2021 kommt es gegen 23:20 Uhr in der Albrecht-Thaer-Straße zum Brand einer Papiertonne. Trotz Löschung des Brandes durch die Freiwillige Feuerwehr Uelzen wird die Papiertonne vollständig zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung auszugehen. Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes nimmt die Polizei Uelzen entgegen, Tel.: 0581 / 9300

Am 26.06.2021 kommt es auf dem Herzogenplatz zu zwei Versammlungen.

Von 12:14 Uhr bis 13:48 Uhr findet eine Versammlung der Grünen Jugend Uelzen statt. Thema der Versammlung ist die Positionierung gegen Rassismus und die NSU Morde in Hamburg vor 20 Jahren. Die Versammlung verläuft friedlich und ohne Vorkommnisse.

Von 15:33 Uhr bis 16:58 Uhr findet eine weitere Versammlung mit dem Thema "Widerherstellung der Grundrechte" statt. Auch diese Versammlung verläuft friedlich und ohne Vorkommnisse.

Lüchow/ Woltersdorf

Fahren unter Drogeneinfluss

An beiden Tagen werden in den o.g. Ortschaften i.R.e. Verkehrskontrolle 2 Fzg-Führer (23 und 23 Jahre) kontrolliert. Drogenvortests verliefen positiv. Beide Männern wird die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lüchow

Einbruchsdiebstahl in Bäckerei

In der Nacht von Freitag auf Samstag werfen bis dato unbekannte Täter mittels Gullydeckel die Schiebetür zu einer Bäckerei ein. Im Inneren der Bäckerei wird ein Tresor aufgehebelt und Bargeld entwendet. Hinweise an Polizei Lüchow: 05841-1220

Drogenverkauf in Lüchow

Lüchow, 26.06.2021

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtet eine szenetypische Drogenübergabe und kontrolliert später den 36-Jährigen Käufer. Die Drogen werden sichergestellt. Im weiteren Verlaufe wird die Wohnung des Verkäufers durchsucht. Weitere Drogen werden sichergestellt.

