Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ betrunken unterwegs - 1,15 Promille ++ nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen - Joint sichergestellt ++ Fahruntüchtiger Pkw-Fahrer - Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 24.06.2021

Lüneburg

Embsen - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wie von hier berichtet war es in der Nacht zum Samstag, 19.06.21, zu einem Großbrand in einer Lagerhalle im Industriegebiet gekommen. Ein Zeuge hatte gegen 01.15 Uhr einen Feuerschein bemerkt und den Notruf gewählt. Die Lagerhalle in der Straße Am Alten Werk, in welcher Reet und Heu gelagert war, ließ man kontrolliert abbrennen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ein Ermittler des Fachkommissariats 1 beim Zentralen Kriminaldienst in Lüneburg suchte Anfang der Woche den Brandort auf. Die Höhe des entstandenen Schadens, welche ursprünglich auf ca. 130.000 Euro beziffert wurde, musste nach oben korrigieren werden; es dürfte eher die dreifache der ursprünglich geschätzten Summe an Schaden entstanden sein. Noch ist nicht eindeutig geklärt, ob der Brand in Folge eines technischen Defekt entstanden ist, oder der Brand fahrlässig oder vorsätzlich durch noch Unbekannte verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Personen bzw. Fahrzeuge in den späten Abendstunden des Freitags, 18.06.21, im Bereich des Brandortes beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Kerze löst Zimmerbrand aus

Nach ersten Erkenntnissen war es möglicherweise eine brennende Kerze durch welche in den frühen Morgenstunden des 24.06.21 ein Brand in einem eigentlich leerstehenden Wohnhaus in der Lauensteinstraße verursacht wurde. Eine obdachlose 38-Jährige, die in einem Zimmer in dem unbewohnten Haus eine Bleibe gefunden hatte, gab an, dass sie am Donnerstag, gegen 03.30 Uhr, kurze Zeit den Raum verlassen hatte, in dem u.a. eine brennende Kerze stand. Als die 38-Jährige zurückkehrte, stand das in dem Zimmer stehende Sofa in Brand. Eigenen Löschversuche schlugen fehl, woraufhin die 38-Jährige Anwohner alarmierte, die dann die Feuerwehr riefen. Das Feuer breitete sich auch auf das Obergeschoss des leerstehenden Hauses aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht näher beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Sachbeschädigung - versuchter Einbruch

AM 24.06.21, zwischen 00.40 und 00.50 Uhr, wurde in der Straße Ilmenaugarten eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung beschädigt. Es besteht der Verdacht, dass drei Täter im Alter von 15, 20 und 22 Jahren für die Tat in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Um kurz nach 01.00 Uhr wurden der Jugendliche und der 22-Jährige im Bereich eines Hotels in der Straße Bei der Lüner Mühle erneut auffällig. Es besteht der dringende Verdacht, dass die beiden Tatverdächtigen versucht haben in ein Hotel einzubrechen. Die Polizei leitete die entsprechenden Strafverfahren ein.

Lüneburg - iPhone und Portemonnaie gestohlen

Unbekannte Täter haben am 23.06.21, zwischen 10.30 und 10.35 Uhr, ein iPhone 11 gestohlen. Das iPhone hatte sich in der Handtasche einer 19-Jährigen befunden, welches sie für kurze Zeit in einem Schuhgeschäft in der Grapengießerstraße neben einer befreundeten Zeugin abgestellt hatte. Die 19-Jährige hatte in dem Zeitraum, in welchem das Mobiltelefon gestohlen wurde, zwei Frauen mit Kinderwagen bemerkt, die sich verdächtig verhielten und mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Am Nachmittag des 22.06.21, gegen 14.00 Uhr, war einer 80-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße die Geldbörse von unbekannten Tätern gestohlen worden. Von dem Konto der Seniorin wurden kurz darauf mehrere hundert Euro abgehoben. Es ist anzunehmen, dass sich der PIN der EC-Karte ebenfalls in der Geldbörse befand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 21.06.21, 16.00 Uhr, und dem 23.06.21, 10.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den VW Polo einer 26 Jahre alten Lüneburgerin. Der Pkw war in dem Tatzeitraum in der Straße Auf dem Meere abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahruntüchtiger Pkw-Fahrer - Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

An der Kreuzung Uelzener Straße/ Christian-Lindemann-Straße, kam es am 23.06.21, gegen 12.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Lüneburg schwer verletzt wurde. Der 60-Jährige hatte die Fahrbahn der Uelzener Straße überqueren wollen, als der 78 Jahre alte Fahrer eines VW Passat aus Richtung Melbeck kommend auf die Kreuzung zufuhr. Für Fußgänger und Fahrradfahrer hatte die dortige Ampel grünes Licht gezeigt, für den Fahrzeugverkehr auf der Uelzener Straße bzw. Universitätsallee Rotlicht. Der VW-Fahrer überquerte trotz des Rotlichts die Kreuzung und fuhr den 60-Jährigen an. Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er war nach dem Unfall jedoch ansprechbar. Bereits vor dem Unfall hatte eine Verkehrsteilnehmerin angerufen und mitgeteilt, dass der 78-Jährige mit dem VW in Schlangenlinien unterwegs sei und bereits mindestens ein weiteres Rotlicht missachtet habe. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 78-Jährige aus gesundheitlichen Gründen zum Unfallzeitpunkt fahruntüchtig gewesen sein. Entsprechende Untersuchungen mussten dies jedoch zunächst klären. Der Führerschein des 78-Jährigen wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An Pedelec und Pkw entstanden bei dem Unfall Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Streit geschlagen und beleidigt

Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen zwei 18-Jährige aus Lüchow und Salzwedel nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 24.06.21 in der Lange Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die beiden Heranwachsenden gegen 24:00 Uhr nach vorausgegangenen Streitigkeiten einem 20-Jährigen, der auf dem Beifahrersitz eines Pkws saß, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt. Die Männer entfernen sich zunächst, konnten jedoch später festgestellt und befragt werden. Die Polizei ermittelt.

Dannenberg - nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen - Joint sichergestellt

Einen 19-Jährigen musste die Polizei in den Morgenstunden des 23.06.21 mit Vorführhaftbefehl bei seiner Arbeitsstelle zu Gericht bringen. Der junge Mann war seiner Verhandlung als Angeklagter unentschuldigt ferngeblieben. Die Beamten brachten den Heranwachsenden in den Gerichtssaal und stellten vorab bei der Durchsuchung des Mannes einen Joint mit Cannabis bei dem 19-Jährigen fest, welches sicherlich keinen positiven Eindruck auf das aktuelle Strafverfahren hinterließ. Ihn erwartete ein separates Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Uelzen

Uelzen - bei Einbruch in eine Gartenlaube ertappt - Täter wiedererkannt

Zwei bis dato Unbekannte brachen in den Nachtstunden zum 24.06.21 in einer Gartenparzelle in der Hauenriede ein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden Täter gegen 02:00 Uhr bemerkt, als sie vermutlich mit einer Bowlingkugel ein Fenster einschlugen. Die alarmierte Polizei konnten einen der Täter, einen 20-Jährigen, im Rahmen der Fahndung antreffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - betrunken unterwegs - 1,15 Promille

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 24.06.21 in der Esterholzer Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:40 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,15 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - Pedelec und Fahrrad kollidieren - leichtverletzt

Zu einer Kollision einer 63 Jahre alten Pedelec-Fahrerin mit einem 11 Jahre alten Mädchen mit ihrem Fahrrad kam es in den Morgenstunden des 23.06.21 in der Dieterichstraße im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs. Drei von rechts kommende Radfahrerinnen im Kindesalter hatten den Fußgängerüberweg fahrend gequert, als die 63-Jährige gegen 07:15 Uhr mit einem der Kinder kollidierte. Die Schülerin sowie die Pedelec-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell