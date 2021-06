Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ versuchter Einbruch - Polizei stellt Tatverdächtige ++ "Falsche Polizeibeamte an der Haustür" ++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zigaretten erbeutet ++ Mädchen schwerverletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.06.2021

Lüneburg

Reppenstedt - Versuchter Einbruch - Polizei stellt Tatverdächtige

Am Mittwoch, 23.06.21, gegen 01.55 Uhr, versuchten zwei zunächst unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lüneburger Landstraße einzubrechen. Anwohner wurden vom Scheibenklirren wach und alarmierten die Polizei. In Folge konnten in der Nähe des Tatortes zwei polizeilich bekannte Heranwachsende angetroffen werden. Beide wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Am betroffenen Wohnhaus wurde eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen waren einige Stunden zuvor, am 22.06.21, gegen 21.45 Uhr, bereits aufgefallen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die beiden Heranwachsenden in der Dachtmisser Straße zwei 30 bzw. 56 Jahre alte Männer bedroht haben. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die Heranwachsenden ein.

Lüneburg - Senior bestohlen

Einem 87 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüneburg wurde am 22.06.21 die Brieftasche gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, während der Senior in einem Lebensmitteldiscounter einkaufte. In der Brieftasche, die er in der Tasche eines Kleidungsstücks bei sich trug, befanden sich neben Bargeld u.a. auch Ausweispapiere.

Lüneburg - Angestellte abgelenkt - Trickdiebe erbeuten Bargeld

Am 22.06.21, gegen 12.40 Uhr, hielten sich zwei unbekannte Täter in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße auf. Einem der Täter gelang es eine Angestellte abzulenken, während der zweite Täter mehrere Geldscheine stehlen konnte. Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung Am Sande. Einer der Täter war ca. 180 cm groß, dick, sah südländisch aus und trug u.a. eine blaue Trainingsjacke und dunkle Jeanshosen. Der zweite Täter war ca. 35 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm groß und trug u.a. weiße Sneaker und ein weißes Cappy. Die Täter sprachen mit der Angestellten Englisch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Pkw beschädigt

Ein Renault Twingo, der im Schubertweg vor einem Wohnhaus abgestellt war, wurde am 22.06.21, zwischen 16.30 und 18.00 Uhr, von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter zerkratzten den Lack des Pkw und verursachten Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Scharnebeck - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Elektroroller - Zeugen gesucht

Am 23.06.21, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 13-Jähriger den Geh-/Fahrradweg entlang der K30, von Adendorf in Richtung Scharnebeck. Als der Junge einem auf dem Radweg liegenden Ast auswich, kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Elektroroller eines Unbekannten. Der 13-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer des Elektrorollers, es handelte sich um einen jungen Mann im Alter zwischen ca. 19 und 25 Jahren, fragte den Jungen zwar, ob alles in Ordnung sei, fuhr dann jedoch davon, ohne dass es zu einem Personalienaustausch kam. Der Fahrer des Elektrorollers bzw. mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - "Falsche Polizeibeamte an der Haustür" - Polizei ermittelt und warnt

Wegen Vortäuschen einer Amtsperson und Diebstahls ermittelt die Polizei nachdem angebliche Polizei eine Seniorin in Gartow "täuschen" konnten und sich Wertgegenstände aushändigen ließen. Bereits am 19. und 22.06.21 hatten verschiedenen männliche Personen sich an der Haustür einer Seniorin in Gartow als Polizeibeamte ausgegeben und sich durch manipulierende Gesprächsführung Bargeld, Münzen und Schmuck herausgeben lassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Die Polizei ermittelt und mahnt um Umsicht:

Polizeibeamte lassen sich grundsätzlich kein Geld oder Wertgegenstände aushändigen! Im Zweifel verständigen Sie auch für Rückfragen die richtige Polizei - Notfalls über 110.

Hintergrund:

Auch Amtspersonen, wie Polizeibeamte müssen sich ausweisen. Uniformierte Beamte tragen in der Regel einen Dienstausweis bei sich, sind aber nicht verpflichtet ihn mitzuführen. Der neue elektronische Dienstausweis in Niedersachsen ist im Scheckkartenformat und aus Plastik (Infos dazu unter https://www.polizei-nds.de/startseite/). Auch Zivilbeamte sind grundsätzlich angehalten, sich auszuweisen, da sie nicht sofort als Polizisten zu erkennen sind. Zusätzlich tragen Beamte der Kriminalpolizei eine Dienstmarke mit sich. Die gilt allerdings nur als zusätzliches Ausweisdokument und ersetzt nicht den Dienstausweis bei der Legitimation gegenüber dem Bürger. Bei der Überprüfung des Dienstausweises sollten sich die Bürger nicht hetzen lassen. Die Polizei rät, die Angaben des Dokuments in Ruhe zu kontrollieren: "Vergleichen Sie Echtheit, Foto und Person" Beharrliches Nachfragen schrecke Betrüger oft ab, auch zeigten Ganoven den Ausweis eher kurz vor, damit man ihn nicht so genau sehe. Jedoch weist die Polizei aber auch darauf hin, dass Polizisten den Dienstausweis nicht aus der Hand geben. Die polizeilichen Maßnahmen dürfen natürlich nicht beeinträchtigt werden. Bleiben Zweifel bestehen, sollte die Dienststelle angerufen werden, von der die Personen kommen, bevor man sie in die Wohnung lässt. Ist die Nummer der Wache auf die Schnelle nicht zu finden oder nicht zur Hand, können Bürger auch die 110 anrufen. Es gibt zahlreiche ähnliche Varianten. In letzter Zeit sind auch Fälle bekannt geworden, in denen sich Betrüger als Staatsanwälte, Bankmitarbeiter oder andere Amtspersonen ausgegeben haben. Die Opfer werden mit viel Einfallsreichtum in Angst und Schrecken versetzt und diese Situation wird zum Betreten der Wohnung oder zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen genutzt.

Lemgow, OT. Schweskau - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zigaretten erbeutet

In ein Lebensmittelgeschäft in der Lindenallee brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.06.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Glasschiebetür und erbeuteten im Inneren diverse Zigaretten, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - Einbruch in Ferienhaus - Schaden, jedoch keine Beute

In ein Ferienhaus in der Bahnhofstraße brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 17. bis 22.06.21 ein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür zu einem Wintergarten, schlug im Inneren eine Scheibe ein und durchsuchte das Gebäude. Er konnte nichts erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Pkw kollidiert mit fahrradfahrendem Kind auf Fußgängerüberweg

Verletzungen am Kopf und an der Hand erlitt ein 8 Jahre alte Mädchen in den Mittagsstunden des 22.06.21 im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Hindenburgstraße. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel hatte das über den Fußgängerüberweg fahrende Kind gegen 13:15 Uhr zu spät wahrgenommen und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow - Radfahrer fährt gegen geparkten Pkw - leicht verletzt

Mit einem geparkten Pkw kollidierte ein 24 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 23.06.21 in der Dannenberger Straße. Der 24-Jährige hatte den ordnungsgemäß an rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira vermutlich übersehen und fuhr gegen 07:30 Uhr auf diesen auf. Er verletzte sich am Arm. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.100 Euro.

Uelzen

Uelzen - Brand im Obergeschoss eines Wohnhauses - erheblicher Sachschaden - Ermittlungen dauern an

Erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand in den späten Nachmittagsstunden des 22.06.21 im Obergeschoss eines Einfamilienhauses Am Hölzernen Schlüssel. Aus bis dato noch nicht abschließend geklärter Ursache war es im Umfeld einer Sauna im Oberschoss gegen 16:50 Uhr zu einem Brand gekommen, der in der Folge teilweise auf das Ober- und Dachgeschoss übergriff. Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Uelzen waren im Löscheinsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wobei eine technische Ursache wahrscheinlich ist.

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude - Getränke- und Snackautomaten aufgebrochen

In das Schulgebäude des BBS in der Esterholzer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.06.21 ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, gelangten ins Gebäude und brachen dort mehrere Getränke- und Snackautomaten auf. Sie erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - Mädchen schwerverletzt - Kollision mit Pkw

Schwerere Verletzungen erlitt eine 14 Jahre alte Fahrradfahrerin in den späten Nachmittagsstunden des 22.06.21 auf der Landesstraße 265 - An der Feuerwache. Das Mädchen war gegen 17:10 Uhr auf dem Radweg unterwegs und übersah beim Queren der Landesstraße eine 41-Jährige mit ihrem Pkw VW. Dabei fuhr das Kind vor den Pkw, so dass es zur Kollision kam. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.700 Euro.

Bad Bevensen - mit Pkw über Grünfläche "gebrettert" - Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Wegen Sachschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Touran, nachdem dieser in den späten Abendstunden des 22.06.21 mit dem Pkw mutwillig über die Grünflächen des Kurparks - Brückenstraße - sowie durch ein Blumenbeet "bretterte". Als der junge Mann durch einen Zeugen gegen 23:55 Uhr angesprochen wurde, ergriff er mit dem Pkw die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

