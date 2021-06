Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Tatverdächtiger vorläufig festgenommen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen - Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft - Feuerwehr im Löscheinsatz - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Nach mehreren Brandlegungen in der Uelzener Obdachlosenunterkunft Im Böh in den Mittagsstunden des 22.06.21 hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen 47-Jährigen kurz nach der Tat vorläufig festgenommen. In den Mittagsstunden war es nach derzeitigen Ermittlungen gegen 12:00 Uhr an mindestens drei Stellen im Bereich der Obdachlosenunterkunft zu Brandausbrüchen gekommen. Betroffen waren zwei Mülltonnen im Innen- sowie im Außenbereich sowie ein Lagerschuppen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und vereitelte größeren Sachschaden. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Bewohner der Unterkunft, der bereits in der jüngsten Vergangenheit wegen eine Vielzahl von Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer in Erscheinung getreten ist. Der Uelzener war bereits nach mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer von Altkleidercontainern im Spottweg sowie im Bahnhofsumfeld Ende 2020 bzw. Anfang 2021 in das Visier der Ermittler geraten. Auch in den Abendstunden des 20.06.21 hatte der 47-Jährige auf dem Vorplatz der Obdachlosenunterkunft Möbel und Unrat illegal verbrannt. Bei Erscheinen der Polizei war der Mann aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Die weiteren Ermittlungen zu den aktuellen Taten und strafprozessualen Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell