POL-LG: ++ Radfahrer kollidiert mit Bus ++ Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet ++ Diebstahl von Bootsmotor scheitert - Boot eines Elbfischers läuft voll mit Wasser ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.06.2021 ++

Lüneburg

Scharnebeck - Diebstahl aus Pkw

Am 21.06.21, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter auf einem VW, der unverschlossen im Bardowicker Weg abgestellt war, einen Elektroroller mit dem Versicherungskennzeichen 283 WRP sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Lagerhalle

Zwischen dem 18. und 21.06.21 drangen unbekannte Täter vermutlich mit einem falschen Schlüssel in eine Lagerhalle in der Sülztorstraße ein. Aus der Lagerhalle stahlen die Täter einen Rasentrimmer nebst Helm und Gurt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer kollidiert mit Bus

Am 22.06.21, gegen 07.30 Uhr, wollte ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad die Barckhausenstraße überqueren. Hierbei übersah er jedoch einen von rechts kommenden Linienbus, der die Barckhausenstraße aus Richtung Handwerkerplatz kommend befuhr. Der Jugendliche wurde von dem Linienbus erfasst und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 15-Jährigen in eine Klinik. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet

Gegen eine 79 Jahre alte Ford-Fahrerin hat die Polizei ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die 79-Jährige am frühen Montagnachmittag mit ihrem Pkw beim Ausparken gegen einen VW, der in der Johannisstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro bei dem Unfall. Ein Zeuge sprach die Ford-Fahrerin nach dem Zusammenstoß an. Trotzdem fuhr sie davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Ebenfalls am 21.06.21, zwischen 07.30 und 13.00 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Opel, der im Oedemer Weg auf dem Parkplatz einer Berufsbildenden Schule abgestellt war. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen dem 17. und 21.06.21 wurde ein BMW, der in der Zollstraße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die an der Front des BMW festgestellten Sachschäden belaufen sich auf geschätzte 3.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Diebstahl von Bootsmotor scheitert - Boot eines Elbfischers läuft voll mit Wasser

Den Motor eines Elbfischerbootes versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.06.21 im Hafen von Neu Darchau zu demontieren. Dabei scheiterten die Täter jedoch an der Sicherung des Motors. Durch das Anheben lief jedoch das Boot in der Folge voll mit Wasser. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-90008-0, entgegen.

Lübbow, OT. Dangenstorf - betrunken unterwegs - 2,8 Promille

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota Auris stoppte die Polizei in den Abendstunden des 21.06.21 auf der Landesstraße 260. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Im Rahmen des Strafverfahrens wurde dem Mann aus der Region Blut entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Lüchow - Motorroller fährt auf Pkw auf - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorrollerfahrer in den Morgenstunden des 22.06.21 in der Salzwedeler Straße. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines VW Golf hatte gegen 09:00 Uhr verkehrsbedingt bremsen müssen. Dieses bemerkte der Motorrollerfahrer vermutlich zu spät und fuhr ungebremst auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Uelzen

Bienenbüttel - mit Farbstift geschmiert

Einen jungen Mann beim Schmieren mit einem schwarzen Faserstift ertappte ein Passant in den Nachmittagsstunden des 21.06.21 in der Ladestraße. Der Heranwachsende aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg hatte gegen 15:30 Uhr mit dem Stift ein sog. Tag auf einem Stromverteilerkasten aufgebracht, als ihn der 53-Jährige dabei ertappte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 44 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 21.06.21 in der Ebstorfer Straße. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann aus dem Landkreis den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf Amphetamine verlief positiv. Parallel händigte der Mann den Beamten auch einen Klemmleistenbeutel mit weißem Pulver (vermutlich Amphetamine) aus, der sichergestellt wurde. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Gegen 202:45 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Neu Ripdorf auch eine 22 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW Golf. Auch bei dieser stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Bienenbüttel - Fahrzeuge kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Tiguan in den Mittagsstunden des 21.06.21 auf der Kreisstraße 36 - Varendorfer Straße. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Focus hatte gegen 11:15 Uhr im Einmündungsbereich die Vorfahrt der Frau missachtet, so dass es trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Uelzen, OT. Hanstedt II - Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 14 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 22.06.21 in der Hanstedter Straße - Bundesstraße 71. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 37 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mazda gegen 09:10 Uhr beim Einbiegen auf die Bundesstraße den von rechts kommenden Jungen mit seinem Zweirad übersehen. Es kam zur Kollision, wobei der 14-Jährige leicht verletzt wurde und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

