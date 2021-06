POL-LG: ++ Melbeck - Lagehalle in Vollbrand ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Melbeck - Lagerhalle in Vollbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einer Lagerhalle in der Straße Am Alten Werk in der Nacht zum Samstag ein Feuer aus. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am 19.06.21, gegen 01.20 Uhr, telefonisch einen Feuerschein gemeldet. Kräfte von Polizei und Feuerwehr stellten in Folge die in Brand stehende, mit Reet und Heu gefüllte Halle fest. Laut der Feuerwehr war es nicht möglich den Brand zu löschen, weshalb entschieden wurde die Halle nebst Inhalt kontrolliert abbrennen zu lassen. Das Feuer ist auch jetzt, gut neun Stunden nach Ausbruch des Brandes, noch nicht erloschen. Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 130.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

