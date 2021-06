POL-LG: ++ Dannenberg - Jung-Uhu "gestohlen" - Wer kann Hinweise geben? ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Dannenberg - Jung-Uhu "gestohlen" - Wer kann Hinweise geben?

In der Brandruine am Dannenberger Marktplatz zieht ein Paar Uhus derzeit seinen Nachwuchs groß. Die Jungtiere sind bereits flügge, werden jedoch noch von den Elterntieren versorgt. Eine Zeugin erstattete jetzt Anzeige, da eine bislang unbekannte Frau am 16.06.21, gegen 18.20 Uhr, eines der Jungtiere mitgenommen hat. Das Tier saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden, unterhalb der St. Johanniskirche in der Straße An der Kirche. Laut der Zeugin unterhielt sich die ca. 50 Jahre alte Unbekannte zuvor mit einem Mann, bevor sie den Uhu an sich nahm und entfernte. Die Frau hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare, trug Jeanshosen und ein dunkles Oberteil und hatte einen Hund dabei Die zuständige Naturschutzbehörde beim Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde bereits eingeschaltet. Bei einer akkreditierten Auffangstation für Wildtiere wurde der Uhu bislang nicht abgegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

