Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ tragischer Verkehrsunfall ++ Transporter quert Bundesstraße -> Kollision mit Motorradfahrer ++ Fahrer verstirbt an Unfallstelle ++

Lüneburg (ots)

++ tragischer Verkehrsunfall ++ Transporter quert Bundesstraße -> Kollision mit Motorradfahrer ++ Fahrer verstirbt an Unfallstelle ++

Landkreis Lüneburg - Artlenburg

Zu einer folgenschweren Kollision eines Motorrads mit einem querenden Transporter kam es in den Nachmittagsstunden des 15.06.21 auf der Bundesstraße 209 - Marschenweg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Transporters - Paketzusteller - gegen 14:55 Uhr die Bundesstraße gequert und dabei einen aus Richtung Lüneburg kommenden Motorradfahrer mit seiner Honda übersehen. Der 52 Jahre alte Motorradfahrer aus der Region kollidierte frontal mit dem hinteren seitlichen Teil des Transporters und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei leitete umfangreiche Maßnahmen zur Unfallaufnahme ein, so dass die Bundesstraße für geraume Zeit teilweise voll gesperrt werden musste. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell