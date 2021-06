POL-LG: ++ mit Hund kollidiert - Kleinkraftfahrer stürzt ++ Schädelfund im Dezember 2020 - mehrere hundert Jahre alt ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot ++ Einbruch in Kapelle ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Soderstorf - Schädelfund im Dezember 2020 - mehrere hundert Jahre alt

Wie von hier berichtet wurde am 29.12.2020 in der Nähe der K 45 ein menschlicher Schädel mit Unterkiefer bei Waldarbeiten gefunden. Um das Alter des Schädels und des Kiefers zu bestimmen, wurde die Radiokarbonmethode angewandt. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor. Das Alter wurde auf zwischen ca. 370 und 570 Jahre bestimmt, die Knochen stammen also aus einer Zeit zwischen etwa 1450 und 1650. Festgestellt wurde auch, dass Kiefer und Schädel durch Drähte miteinander verbunden waren. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich um ein ursprünglich für möglicherweise wissenschaftliche Zwecke verwandtes Exponat handelt. Wie Schädel und Kiefer in das Waldstück bei Soderstorf gelangten ist unbekannt.

Lüneburg - Einbruch in Kapelle

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 17.06.21 in die Kapelle auf dem Grundstück des Klinikums in der Straße Am Wienebütteler Weg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Schloss und betraten die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts aus der Kapelle entwendet, es entstand jedoch Sachschaden von ca. 400 Euro durch den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am Vormittag des 17.06.21 stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die Front eines VW Golf, der auf dem Parkstreifen vor einem Klinikgebäude in der Straße Am Wienebütteler Weg abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von geschätzt mehr als 1.000 Euro, der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit Hund kollidiert - Kleinkraftfahrer stürzt

Mit einem plötzlich auf die Fahrbahn springenden Hund kollidierte eine 21 Jahre alter Kleinkraftradfahrer in den Abendstunden des 16.06.21 auf der Straße in Lüggau. Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan hatte gegen 19:00 Uhr mit ihrem Pkw gehalten, um ihren Hund Gassi gehen zu lassen. Als der Kleinkraftradfahrer an dem Pkw vorbeifuhr, sprang plötzlich der Hund auf die Fahrbahn. Der junge Mann stürzte und verletzte sich am Arm. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Uelzen

Wrestedt - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 17.06.21 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Breitenhees. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW Crafter musste gegen 13:30 Uhr verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrende 19 Jahre alte Fahrerin eines Toyota Yaris erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 18.06.21 auf der Bundesstraße 4. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße; einen 46 Jahre alten Lkw-Fahrer erwartet mit 92 bei erlaubten 60 km/h ein Fahrverbot.

