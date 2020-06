Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (871) Vermeintlicher Kellereinbrecher mit Drogen und Diebesgut erwischt

Nürnberg (ots)

Am Montagmittag (29.06.2020) stieg ein 29-jähriger Mann durch ein Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Stadtteil St. Jobst ein und rief damit die Polizei auf den Plan. Wie sich herausstellte, war der Einstieg berechtigt - die Beamten fanden bei dem Mann jedoch Drogen und Diebesgut.

Gegen 12:30 Uhr wählte ein Bewohner des Hauses in der Hardenbergstraße den Notruf, nachdem er beobachten konnte, wie ein fremder Mann mit einem Rucksack durch ein Fenster in einen Keller einstieg. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost umstellten daraufhin das Haus. Im Keller des Anwesens konnten sie den vermeintlichen Einbrecher antreffen. Wie sich dann aber herausstellte, hielt sich der Mann alles andere als unberechtigt in dem Keller auf. Es handelte sich um das Kellerabteil einer Bekannten des Mannes, welche nichts einzuwenden hatte.

Unbescholten war der 29-Jährige offenbar dennoch nicht: Die Beamten fanden bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel. Zudem trug er in seinem Rucksack einen Bolzenschneider sowie Fahrradteile und weitere Gegenstände mit sich, von denen er angab sie gefunden zu haben. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und prüfen nun, ob es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte.

Marc Siegl/n

