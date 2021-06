Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ bei Streit mehrfach zugestochen ++ Opfer notoperiert ++ Täter vorläufig festgenommen -> Vorführung bei Gericht geplant ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Wegen versuchtem Totschlags ermittelt die Polizei nach einem handfesten Streit zweier Bekannter in den späten Abendstunden des 25.06.21 im Wohnumfeld eines der Männer in Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 22:10 Uhr zwischen einem 21-Jährigem und einem ihm bekannten 23-Jährigen im Bereich der Lindenstraße zu einem Streit mit bisher nicht näher bestimmbarem Inhalt und einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf verletzte der 23-Jährige das Opfer mit einem Messer und fügte ihm mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers, der Schulter und des Beines zu. Die Lebensgefährtin des 21-Jährigem wird aus der Wohnung auf die Situation aufmerksam, drängt den Täter aus dem Haus und schließt die Tür. Der 21-Jährige wird in der Folge mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Städtische Klinikum gebracht und hier notoperiert.

Der Täter flüchtet auf einem Fahrrad und kann im Rahmen der Fahndung noch in der Nacht im Umfeld von Verwandten im Landkreis Lüneburg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Parallel kann auch die vermeintliche Tatwaffe sichergestellt werden. Das Fachkommissariat Tötungsdelikte hat die Ermittlungen übernommen. Der 23-Jährige wird mit Stand heute vermutlich am morgigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

