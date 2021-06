Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - zwei Verletzte ++ Lebenspartnerin geschlagen - Wegweisung ++ Geldbörse geraubt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse geraubt

Am 24.06.21, gegen 22.00 Uhr, befand sich ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg auf dem Weg in Richtung Am Sande. In der Haagestraße wurde er von einem unbekannten Täter mit dem Fahrrad angefahren und kurz darauf von einem zweiten Täter von hinten in den Schwitzkasten genommen. Die Täter durchsuchten den 43-Jährigen und stahlen ihm eine Geldbörse in der sich Bargeld und persönliche Papiere befanden. Im Anschluss flüchteten die Täter. Verletzt wurde der 43-Jährige nicht. Später am Abend gelang es einer Polizeistreife die Personalien von zwei 25-Jährigen und einem 23-Jährigen festzustellen, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - gestohlene Fahrräder sichergestellt

Ein 15-Jähriger wurde von einer Polizeistreife in den Nachtstunden des 24.06.21 in der Altenbrückertorstraße kontrolliert. Der Jugendliche räumte ein, dass er das Fahrrad McKenzie, welches er mitführte, gerade erst am Bahnhof gestohlen zu haben. Der Jugendliche wurde einer Betreuungseinrichtung zugeführt, das silberfarbene Damenrad wurde sichergestellt und die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Bereits einige Stunden zuvor, gegen 17.45 Uhr, hatte eine Polizeistreife dem 15-Jährigen in der Lüneburger Innenstadt ein grau-silbernes Pedelec Pegasus abgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die rechtmäßigen Eigentümer können sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, melden, um das Fahrrad bzw. das Pedelec zurückzubekommen.

Lüneburg - gute Nase

Am Donnerstagnachmittag, 24.06.21, stellten Polizeibeamte im Vorbeigehen fest, dass von zwei Jugendlichen, die in der Altenbrückertorstraße auf einer Bank saßen, ein verdächtiger Geruch ausging. Bei der folgenden Personenkontrolle der beiden 16-Jährigen aus dem Landkreis Uelzen, fanden die Polizeibeamten bei einer dem der Mädchen einen Joint, einen Grinder und einen Klemmleistenbeutel mit entsprechenden Anhaftungen auf. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen die 16-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Gartenlaube aufgebrochen

In der Nacht zum 23.06.21 brachen unbekannte Täter eine Kleingartenlaube auf und stahlen u.a. ein Baustellenradio. Die Tat ereignete sich in einer Kleingartenkolonie am Schildsteinweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Fahrrad gestohlen

Ein schwarzes Damen-Trekkingfahrrad Pegasus Piazza wurde am 24.04.21 von unbekannten Tätern gestohlen. Die 18 Jahre alte Eigentümerin hatte ihr Fahrrad am Donnerstag, gegen 07.05 Uhr, in der Wallstraße am Parkplatz beim Dom abgestellt. Als sie gegen 13.45 Uhr dorthin zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr dort. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Bleckede - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 25.06.21 bauten unbekannte Täter die Kennzeichen LG - JS 1989 von einem Ford ab, der in der Robert-Koch-Straße im Bereich einer Hofeinfahrt abgestellt war, und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Lebenspartnerin geschlagen - Wegweisung

Einen 26-Jährigen verwies die Polizei in den frühen Abendstunden des 24.06.21 aus der gemeinsamen Wohnung in Neu Darchau. Parallel ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Der Mann hatte gegen 19:00 Uhr seine Lebenspartnerin geschlagen und getreten. Eine Wegweisung wurde verfügt.

Salzwedel/Lübbow - Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen/ausweichende Pkw

Am Abend des 19.06.2021 gegen 23:20 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bereits im Bereich des Altmarkkreises Salzwedel einen in deutlichen Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Bundesstraße 248. In der Ortslage Lübbow hatte der Pkw gestoppt und konnte dort kontrolliert werden. Die 64 Jahre alte Fahrerin aus dem Bördekreis war aufgrund von Müdigkeit und großer Erschöpfung vermutlich nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, so dass es aufgrund mehrerer Zeugenberichte zu mehreren Beinahe-Unfällen gekommen sein soll. Im Rahmen des Strafverfahrens sucht die Polizei nun Fahrzeugführer, die am Samstag den 19.06.2021 im Zeitraum 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr auf B248 zwischen Haldensleben und Landesgrenze nach Niedersachsen aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges ausweichen oder abbremsen mussten. Die Fahrzeugführer dieser Fahrzeuge werden gebeten, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Bienenbüttel - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - zwei Verletzte

Zu einem Brand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in der Schützenallee kam es in den Nachmittagsstunden des 24.06.21. Aus bis dato noch nicht abschließend geklärter Ursache war es gegen 17:00 Uhr zu dem Feuer in der Küche gekommen. Die 55 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Obergeschosswohnung sowie der 66 Jahre alte alarmierte Hausmeister des Gebäudes wurde dabei leicht verletzt. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz und konnten den Brand schnell löschen, so dass lediglich die Obergeschosswohnung brandbetroffen ist.

Uelzen - zwei Eier im Einkaufmarkt mitgehen lassen

Einen sog. "Eierdieb" ertappten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der St.-Viti-Straße in den frühen Abendstunden des 24.06.21. Der 52-Jährige hatte an der Kasse des Geschäfts gegen 18:30 Uhr drei Artikel bezahlen wollen und "schmuggelte" dabei zwei Eier in seinen Hosentaschen durch den Kassenbereich. Als die Mitarbeiter ihn daraufhin ansprachen und ihn ins Büro begleiteten, wurde der Dieb noch aggressiv. Beruhigte sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizei. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls - Wert des Diebesgutes gut 80 Cent.

Uelzen - Werbebanner gestohlen

Das Werbebanner einer Praxis stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 21. bis 23.06.21 Im Wiesengrund. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

