Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung

Weilerswist (ots)

Bislang Unbekannte setzten am Wochenende zwischen dem 30.07.2021 (22 Uhr) und 03.08.2021 (11.10 Uhr) in der Löwener Straße in Weilerswist-Lommersum an der Schützenhalle Euro-Paletten und Papier in Brand. Ebenso wurden fünf Fensterscheiben der Schützenhalle eingeworfen. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

