Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Friesenheim Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Freitag, den 02.07.2021, gegen 18:56 Uhr, befuhr ein 34jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Brunckstraße in Fahrtrichtung Carl-Bosch-Straße. Als der Mann an der entsprechenden Einmündung nach rechts abbog, um dem Verlauf der Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Ruthenplatz zu folgen, übersah er einen parallel zu ihm in die gleiche Richtung fahrenden 17jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein nach jetzigem Kenntnisstand geringer Sachschaden. Bezüglich der Anzeige der vor Ort befindlichen Lichtzeichenanlage ergaben sich unterschiedliche Angaben der Beteiligten.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell