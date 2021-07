Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fünf Verletzte nach Schlägerei zwischen zwei Familien

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, den 02.07.2021 kam es gegen 21:50h in einem Mehrfamilienhaus der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen zu einer Schlägerei zwischen zwei Familien, welche sich auch auf die Straße verlagerte. Dabei wurden insgesamt fünf Personen im Alter von 6 - 51 Jahren leicht verletzt. Bereits in der Vergangenheit kam es zu diversen Meinungsverschiedenheiten, zweier im selben Anwesen wohnenden Nachbarsfamilien. Am Freitagabend kam es während des Auszugs einer der beteiligten Familien zu erneuten Streitigkeiten. Diese eskalierten derart, dass mehrere Familienangehörige aufeinander einschlugen. Dabei wurde u.a. auch ein Feuerlöscher als Schlagwerkzeug eingesetzt. Durch starke Polizeikräfte konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht und die Parteien voneinander getrennt werden. Der Familie, welche folglich des Auszugs nicht mehr an der Tatörtlichkeit wohnt, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Im Einsatz waren mehrere Notärzte und Rettungsfahrzeuge, welche die verletzten Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser brachten. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.

