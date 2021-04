Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 15:20 Uhr auf Höhe der Birkighöfe. Ein 23-jähriger Radfahrer befährt den Feldweg von Plankstadt aus kommend in Fahrtrichtung Eppelheim, als er auf Höhe der Birkighöfe eine 22-jährige VW-Fahrerin, welche von rechts aus Richtung Kurpfalzhof kommend unterwegs war, übersah und mit ihr kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

