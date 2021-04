Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehr löscht Waldbrand - Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen - Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17.25 Uhr geriet das Unterholz in einem Waldstück in der Verlängerung der St-Ilgener Straße in Brand. Die Feuerwehr Walldorf, mit drei Fahrzeugen vor Ort, brachte das Feuer erfolgreich unter Kontrolle. Ersten Feststellungen an der Brandstelle zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf dauern an. Wer in dem Waldstück verdächtige Wahrnehmungen getätigt hat und/oder Hinweise auf die Brandursache geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell