Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Radfahrer stürzt nach Vollbremsung und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstag um 6.30 Uhr auf der B 37/Höhe Maria-Zimmermann-Straße. Der Radfahrer war auf dem Radschnellweg von Neckargemünd in Richtung Heidelberg unterwegs. An der dortigen Fußgängerfurt forderte eine 60-jährige Radfahrerin zu diesem Zeitpunkt das Grünlicht an und querte dazu den Radweg. Dies hatte zur Folge, dass der 59-Jährige voll abbremsen musste und stürzte. Zu einer Berührung mit der Radfahrerin kam es nicht. Der Verletzte begab sich selbst in die nahegelegene Klinik. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

