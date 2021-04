Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 79-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Nach einem Sturz hat sich ein 79-jähriger Radfahrer am Mittwoch um 12 Uhr in der Brückenstraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Radfahrer, der keinen Helm trug, in Richtung Theodor-Heuss-Brücke unterwegs, als er mit dem Vorderrad gegen die Bordsteinkante fuhr, die Kontrolle verlor und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Radfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell