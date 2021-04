Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung mit verletzter Person - Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr verständigten mehrere Anwohner der Gorxheimer Talstraße die Polizei, nachdem diese Hilferufe vernahmen. Eine vom Wald-Parkplatz am Freibad ausgehende Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verlagerte sich offenbar in das angrenzende Wohngebiet. Dort traten und schlugen zwei Männer auf eine am Boden liegende Person ein. Erst nachdem zwei beherzte Anwohner auf sich aufmerksam machten und die Täter lautstark aufforderten aufzuhören, ließen die Männer von ihrem Opfer ab. Noch vor Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Weinheim stiegen die beiden Unbekannten in ein graues Auto und konnten in Richtung Gorxheimertal flüchten. Ein ebenfalls verständigter Rettungswagen brachte den sichtlich benommenen und leicht verletzten 29-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auch nach einem zweiten mit Personen besetzten Fahrzeug gesucht, welches ebenfalls auf dem Wald-Parkplatz gestanden haben soll.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06201-10030 zu melden.

Die beiden geflüchteten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Fahrer: kräftig, ca. 175 cm groß, schwarze/mittellange Haare, wuschelige Frisur, dunkler Dreitagebart Beifahrer: schlank, ca.185 cm groß

