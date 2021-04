Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Abbiegeunfall - 21-Jährige mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Rund 3000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend auf der Hauptstraße in Richtung Hoffenheim. Nachdem ein 20-Jähriger mit seinem PKW gegen 21:50 Uhr abbiegen wollte, kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Auto. Der Fahranfänger drosselte zunächst die Geschwindigkeit, ohne jedoch den Blinker zu setzen. Eine heranfahrende 21-Jährige bemerkte zu spät, dass dieser offenbar beabsichtigte auf das Gelände eines Autohandels einzubiegen und setzte zur Vorbeifahrt an. Beide Autofahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ergaben sich Zweifel an der Echtheit des Führerscheins der 21-Jährigen. Eine Überprüfung auf dem Polizeirevier brachte schließlich die Gewissheit. Der Führerschein war gefälscht und die junge Frau somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die 21-Jährige erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell