Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Pkw-Reifen zerstochen

Weilerswist (ots)

Unbekannte zerstachen mit einem unbekannten, vermutlich spitzen Gegenstand mehrere Autoreifen. Fünf Fahrzeuge standen in der Trierer Straße in Weilerswist- Großvernich. Die Taten passierten in der Nacht von Freitag (30.07.2021) auf Samstag.

