Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Am Samstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Gut-Einhaus-Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger war auf seinem Roller auf der Bockholter Straße in Richtung Werlte unterwegs. Dabei fuhr er mehrfach auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend in Höhe der Kreuzung zur Gut-Einhaus-Straße zu Fall. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,85 Promille. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere der Fahrer eines Treckers, der vermutlich hinter dem Rollerfahrer fuhr, wird gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell