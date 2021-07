Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Karton auf Herdplatte vergessen

Meppen (ots)

Am Freitagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Lessingstraße in Meppen alarmiert. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 20.20 Uhr einen Karton auf einer angestellten Herdplatte abgestellt, der daraufhin zu schmoren begann. Der Brandmelder schlug an und ein Nachbar verständigte die Feuerwehr. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften schnell vor Ort, sodass lediglich ein Schaden am Herd entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell