Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz bei Verkehrskontrolle im Bereich der Gemeinde Holdorf festgestellt

Delmenhorst (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag, 29. März 2021, gegen 13:05 Uhr, im Bereich der Anschlussstelle Holdorf stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz fest.

Im überprüften Pkw, der zuvor auf der Autobahn 1 in Richtung Münster unterwegs war, trafen sie einen ukrainischen Staatsbürger als Insassen an, gegen den eine Einreisesperre in das Schengengebiet verhängt wurde.

Der 25-jährige Mann musste die Beamten für weitere Maßnahmen zur Dienststelle begleiten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen getroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell