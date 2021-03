Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Gaststätte in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 29. März 2021, hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 0:30-07:00 Uhr ein Fenster zum Büro einer Gaststätte in der Straße Dorfring auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Entwendet wurden ein Portemonnaie mit etwas Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie ein kleiner Möbeltresor.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 270 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

