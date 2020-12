Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

Rüdesheim an der Nahe Am Montag, 14.12.2020, kam es im Zeitraum von 01:30-02:30 Uhr in der Gemeinde Rüdesheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Fahrradgeschäft in der Hüffelsheimer Straße ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher 21 hochwertige E-Bikes, sowie Bargeld. Es entstand hierbei ein hoher Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Räder wurden mutmaßlich in ein mitgeführtes großformatiges Fahrzeug (LKW oder Transporter) verladen, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach fragt: Wer hat den Verladevorgang beobachtet? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Rückfragen/Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100

