Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frontaler Zusammenstoß zweier Pkw

Zülpich (ots)

Dienstagnachmittag (03.08.2021) gegen 17.10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 56 in Richtung Zülpich zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich kam aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und fuhr frontal in den 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Eschweiler. Die Fahrzeuge wurden zur Feststellung technischer Mängel durch die Polizei sichergestellt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell