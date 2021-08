Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme eines Hotelgastes

Nettersheim (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (03.08.2021) gegen 19.20 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann in einem Hotel in Nettersheim festgenommen. Es kam zu einem Diebstahl von Bekleidungsgegenständen und einer Körperverletzung. Zudem war der Mann deutlich alkoholisiert. Zu einem Atemalkoholtest war der Mann nicht mehr in der Lage. Der Hotelgast wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten Ingewahrsam genommen.

