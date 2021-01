Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: 33-Jähriger nach mehreren Vorfällen in psychiatriche Einrichtung gebracht

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-jähriger Mann löste in der Nacht zum Donnerstag in Sersheim mehrere Einsätze aus. Die Bilanz sind drei Strafanzeigen und ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung, die dazu führten, dass er in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden musste. Bereits am Mittwoch gegen 16:30 Uhr hatte der leicht alkoholisierte Mann in der Straße "Am Markt" randaliert. Hierbei riss er einem 27-jährigen Mann die Mund-Nase-Bedeckung vom Gesicht und verletzte diesen leicht. Die alarmierten Polizeibeamten erteilten dem 33-jährige nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis. Mehrere Stunden später rückten die Beamten des Polizeireviers Vaihingen/Enz erneut aus. Anwohner hatten die Polizei gegen 01:15 Uhr verständigt, da der 33-jährige in der Sedanstraße "Klingelputzen" veranstaltete. Die Beamten nahmen den Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung auf und sorgten dafür, dass er nach Hause kam. Keine zweieinhalb Stunden später entleerte derselbe Mann in einem Mehrfamilienhaus, in dem er auch wohnt, einen Feuerlöscher. Ein Zeitungsausträger deutete das versprühte Löschpulver als Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Die freiwilligen Feuerwehren Sersheim, Sachsenheim und Vaihingen an der Enz rückten mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Die ebenfalls hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen den 33-jährigen, der mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, schließlich in Gewahrsam und mussten sich dabei auch noch Beleidigungen von ihm anhören.

