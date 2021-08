Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall

Kall (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Kall befuhr am Mittwoch (04.08.2021) gegen 20.05 Uhr die Landstraße 206 von Keldenich kommend in Richtung Zingsheim.

Am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Der Pkw-Führer wurde durch den Zusammenprall eingeklemmt und durch Ersthelfer befreit.

Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen, in der er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell