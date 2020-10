Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Freitag (09. Oktober 2020) hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er einen Radfahrer an einer Ampel zu Fall brachte.

Der 29-jährige Radfahrer aus Krefeld befand sich gegen 19:55 Uhr auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Er befuhr die Rather Straße mit seinem Fahrrad und wollte den Charlottering an der dortigen Ampel in Richtung Adolf-Dembach-Straße überqueren. Dabei missachtete ein silberner PKW aus Duisburg als Linksabbieger den Vorrang des Radfahrers. Der Radfahrer musste stark bremsen, stürzte und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des PKW bremste seinen PKW kurz ab, beschleunigte dann aber stark und entfernte sich auf dem Charlottering in Richtung Duisburg.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (477)

