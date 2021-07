Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (974) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 13 - eine Person tödlich verletzt

Ansbach (ots)

Heute Morgen (12.07.2021) ereignete sich auf der B 13 in Höhe von Weidenbach (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 52-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Gegen 06:40 Uhr fuhr ein mit Bauschutt beladener Lkw mit Anhänger in südliche Richtung auf der B 13. Dahinter fuhr ein Sattelzug. Ein entgegenkommender Golffahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte den Bauschutt-Lkw und prallte frontal auf die Zugmaschine des dahinter fahrenden Sattelzuges.

Durch ein Ausweichmanöver kam der mit Bauschutt beladene Lkw ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und der Anhänger kippte um. Der Fahrer eines in Gegenrichtung fahrenden Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal auf den schleudernden Lkw. Der 52-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der 22-jährige Fahrer des VW Golf wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Beide Lkw-Fahrer erlitten einen Schock, blieben aber körperlich unverletzt.

Auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter angefordert.

Die B 13 wird wegen der Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der Aufräumarbeiten des über die Fahrbahnen verstreuten Bauschutts bis weit in die Mittagsstunden in beiden Richtungen gesperrt sein.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell