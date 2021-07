Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (971) Mutmaßlicher Exhibitionist in der Innenstadt festgenommen

Nürnberg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Freitagmorgen (09.07.2021) einen 58-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, zuvor als Exhibitionist aufgetreten zu sein.

Gegen 08:45 Uhr sah eine Zeugin einen Mann, der sich an einem Bauzaun am Lorenzer Platz aufhielt und an seinem Glied manipulierte. Dabei suchte er permanenten Augenkontakt zur Geschädigten. Die Frau wählte den Notruf und eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den 58-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte übernahm die weitere Sachbearbeitung. Gegen den 58-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Wolfgang Prehl

